Новые маршруты о войне появятся в проекте «Московский экскурсовод»

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Голосование по выбору новых маршрутов для школьного проекта «Московский экскурсовод» завершилось на платформе «Активный гражданин», в нем приняли участие 202 149 человек.

Данный проект создан для учеников столичных школ и колледжей, которые хотят узнать историю города или стать экскурсоводами. Они ходят на экскурсии, посещают музеи и пробуют себя в роли гидов. Первое место в голосовании заняла тема «Дорогой Победы». Прогулка по Тверской улице, Красной и Манежной площадям будет сопровождаться рассказами о баррикадах и маскировке зданий во время Великой Отечественной войны и первого Парада Победы.

Второе место заняла тема «Садовое кольцо в годы войны». В ее рамках покажут защитные сооружения и архитектурные памятники военных и послевоенных лет. «Подвиг дивизий народного ополчения Москвы» занял в опросе третье место. В его рамках будет показана экспозиция Музея обороны Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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