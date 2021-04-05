ДНР допустила полномасштабную атаку Киева на Донбасс

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил вероятности полномасштабной атаки Киева на Донбасс.

По его словам, у Украины для этого все готово.

— Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим, — заявил глава ДНР в эфире «России 24».

Денис Пушилин уточнил, что на фоне обострения ситуации в регионе Донецкая республика просчитывает все вероятные варианты. ДНР готова к любому развитию событий, при этом шанс остановить военный конфликт в регионе «крайне мал», добавил глава республики.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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