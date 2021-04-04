Володин предупредил руководство Украины об ответственности за действия в Донбассе

Фото: Пресс-служба Госдумы

Безответственная риторика руководства Украины лишь усиливает напряженность в Донбассе и может привести к тяжелым последствиям. Об этом в воскресенье, 4 апреля, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, украинская сторона не стремится к урегулированию конфликта в Донбассе и вместо необходимых призывов к миру озвучивает воинственные тирады. Подобное поведение направлено лишь на запутывание жителей ЛНР и ДНР, а также на усиление напряженности в регионе.

При этом, проводя столь безответственную политику, руководство Украины надеется на помощь со стороны Соединенных Штатов. По мнению Володина, на «помощь заграницы» рассчитывать не стоит. На это есть несколько причин.

Одна из них: США проводят ту политику, которая в первую очередь выгодна им, не считаясь при этом с интересами других стран.

Также Володин задался вопросом: какую помощь США оказали Украине за последние семь лет? Ответ для властей Украины оказался неутешительным.

— Может, экономика Украины растет, люди стали лучше жить? Нет. Только долгов стало больше. А долги рано или поздно придется отдавать. Если вчера у Украины была своя промышленность, то сегодня эта страна утратила свой суверенитет практически по всем направлениям. И это надо признать. Может, США в сложной ситуации с ковидом предложили обеспечить украинцев вакциной? Снова нет, — написал спикер Госдумы в Telegram.

Кроме того, Володин отметил, что США привыкли вести войну на чужой территории (например, в Сирии, Ираке, Ливии и других странах). Европейским же государствам небезразлична судьба военных конфликтов, развивающихся рядом с ними. По этой причине Володин поддержал инициативу лидера украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктора Медведчука задействовать парламентскую четверку в рамках «нормандского формата» (переговоры с участием представителей России, Франции, Германии и Украины — прим. «ВМ»). По мнению политика, переговоры с участием европейских держав — единственно верный путь урегулирования конфликта на востоке Украины.

Володин призвал украинскую сторону к адекватному восприятию ситуации и напомнил о трагических последствиях безответственных действий.

— Ведь на ваших руках кровь детей, женщин, стариков, — написал российский политик.

В завершение своего обращения Володин предостерег руководство Украины: в случае продолжения той же политики они могут закончить свою политическую карьеру в суде в Гааге.

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