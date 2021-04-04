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Кравчук выдвинул ультиматум на переговорах по Донбассу
Леонид Кравчук обратился требованием к модератору переговоров от ОБСЕ/ Фото: youtube.com/112 Украина

Кравчук выдвинул ультиматум на переговорах по Донбассу

Юлия Курганова

Внешняя политика

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной ДНР Майю Пирогову. Об этом он заявил в эфире канала «Украина 24».

Кравчук сообщил, что с данным требованием он обратился к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау.

— Как только Пирогова появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса, — сказал политик.

Он отметил, что ему неизвестно, примет ли Пирогова участие в следующем заседании ТКГ, так как ранее сообщалось о ее болезни, передает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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