ДНР сообщила, что украинские военные обстреляли из минометов территорию республики

Фото: mvs.gov.ua

Украинская армия за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня, обстреляв из минометов поселок Широкая Балка на западе Горловки на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня во вторник, 6 апреля.

— За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) составило один раз, — сообщает Донецкое агентство новостей.

Уточняется, что число примененных боеприпасов составило 12 единиц. В центре добавили, что силовики Украины использовали минометы калибра 82 миллиметра для обстрела территории ДНР.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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