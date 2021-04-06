ДНР сообщила, что украинские военные обстреляли из минометов территорию республики
Украинская армия за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня, обстреляв из минометов поселок Широкая Балка на западе Горловки на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня во вторник, 6 апреля.
— За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) составило один раз, — сообщает Донецкое агентство новостей.
Уточняется, что число примененных боеприпасов составило 12 единиц. В центре добавили, что силовики Украины использовали минометы калибра 82 миллиметра для обстрела территории ДНР.
Конфликт на востоке Украины
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.
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