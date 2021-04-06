РФ предупредила США о последствиях провокационных действий Киева в Донбассе

Фото: Минобороны РФ

Россия предупредила Соединенные Штаты Америки о последствиях провокационной политики Киева на востоке Украины. Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков во вторник, 6 апреля.

— Наблюдается все более провокационная и вызывающая линия (в Донбассе — прим. «ВМ») со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США, — цитирует Рябкова ТАСС.

Он отметил, что Вашингтон должен быть озабочен вероятными последствиями таких действий. Замглавы МИД рассказал, что представители России и США провели беседу по вопросу ситуации на юго-востоке Украины.

Сергей Рябков добавил, что представители Москвы изложили американской стороне подробности происходящего.

Ранее в ДНР сообщали о росте количества обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин допускал возможность полномасштабной атаки Киева на Донбасс.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: МИД ДНР заявил о высокой вероятности активизации боевых действий в Донбассе