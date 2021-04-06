МИД ДНР заявил о высокой вероятности активизации боевых действий в Донбассе

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Вероятность возобновления активных боевых действий в Донбассе достаточно велика. Об этом сообщила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова во вторник, 6 апреля.

Ранее в ДНР сообщали о росте количества обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин допускал возможность полномасштабной атаки Киева на Донбасс.

Как отметила Наталья Никонорова, в этой ситуации сложно давать прогнозы.

— Вероятность (возобновления активных боевых действий — прим. «ВМ») достаточно высока. Судя по публичным заявлениям и действиям, предпринимаемым Украиной, эта вероятность выше, чем в прошлом году, — цитирует главу МИД РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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