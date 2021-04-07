Пентагон призвал Россию «обозначить намерения» в отношении Украины

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Министерство обороны США не вполне понимает намерения России в связи с перемещением ее вооруженных сил на границе с Украиной. Об этом в среду, 7 апреля, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Кирби отметил, что Вашингтон призывает Москву «более четко обозначить свои намерения по поводу того, что они делают с этими подразделениями на границе».

По словам представителя Пентагона, в США «видели, что они (Россия) наращивают силы на юго-восточном направлении, в том числе в Крыму». При этом Кирби отметил, что непонимание намерений российской стороны «вызывает беспокойство», сообщает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вступление Украины в НАТО является единственным способом решить конфликт в Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Украина только усугубит кризис внутри страны своим решением вступить в НАТО, этот вопрос является неприемлемым для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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