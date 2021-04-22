«Провокационная вещь»: почему нам не стоит мечтать о длинных майских праздниках

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

В России в канун майских праздников с новой силой разгорелась дискуссия — стоит ли продлевать грядущие каникулы или оставить все как было. Соответствующие предложения в настоящее время рассматривает Минтруд: он изучает возможность сделать все дни с 1-го по 10 мая выходными. Почему эта инициатива рискует остаться несбыточной мечтой, «Вечерней Москве» рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Для начала он обратил внимание, что предложение продлить майские исходит не от самого Минтруда, а от неких лиц (в ведомстве детали инициативы и ее авторов не назвали — прим. «ВМ»).

— Когда пишут: «Минтруд предложил…» — нет. Это какие-то журналисты взяли и подали эту провокационную вещь. Минтруд только рассматривает поступившее ему некое предложение, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Он выразил уверенность, что вспыхнувшие дебаты вокруг необходимости пролонгировать праздники ни к чему не приведут. Это будет просто дискуссия, только федерального масштаба, считает парламентарий.

По словам Нилова, обращаться с такими предложениями нужно не в министерство труда, а к Трудовому кодексу, внося в него необходимые поправки. Только в этом случае получится «кредитовать» дополнительные выходные дни в мае за счет новогодних, заявил депутат.

— Спонтанное, не учитывающее множества нюансов и не подкрепленное «железными» аргументами увеличение нерабочих дней больно двинет по экономике страны, — предупредил он, указав, что власти в лучшем случае только в 2022 году смогут изменить баланс рабочих и нерабочих дней.

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Предоставить «подарок» в виде «выходной майской декады» в этом году смогут разве что отдельные работодатели, но это, по мнению Нилова, «щедрость», которая сегодня вряд ли позволительна на федеральном уровне.

В заключение собеседник издания заверил, что обсуждение этого вопроса будет продолжаться, но дальше разговоров Минтруд не пойдет.

СПРАВКА «ВМ»

Дискуссии относительно количества выходных дней в майские праздники ведутся из года в год и при этом тесно сопряжены с новогодними каникулами. «Вечерняя Москва» писала, что в 2021 году в рамках прошлогоднего предложения Минтруда россияне отдыхали с 1-го по 10 января, в связи с чем в мае, чтобы соблюдать баланс числа нерабочих и рабочих дней, граждане по плану отдохнут с 1-го по 3 мая и с 8-го по 10-е.

Также в прошлом году на фоне самоизоляции и борьбы с коронавирусом поступило предложение перенести некоторые новогодние дни на майские праздники, чтобы отдыхать всю первую декаду мая. По данным опроса ВЦИОМ, тогда эту идею поддержал каждый второй житель страны. Каждый третий при этом выступил против.

Ближе к середине апреля этого года в СМИ появилась информация о планах правительства ввести дополнительные выходные в мае. Представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг эти сведения, добавив, что «у нас есть рабочие планы на это время».

Двадцать второго апреля глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что ведомство рассматривает «предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса», о возможном продлении майских каникул. Они находятся на рассмотрении; решения по ним еще не приняты, уточнил министр.

Вопросы относительно числа выходных дней в мае Роструд переадресовал в Минтруд; «ВМ» направила соответствующий запрос

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