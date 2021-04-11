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Стало известно, куда россияне хотят поехать на майские праздники
Фото: pixabay.com

Стало известно, куда россияне хотят поехать на майские праздники

Елена Фролова

Туризм

Жители России поделились своими планами на отдых во время майских праздников. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

На данный момент 25 процентов заказов оформлено на авиабилеты в Москву, более 12 процентов – в Санкт-Петербург, пять процентов – в Симферополь, четыре процента – в Калининград.

При этом на поезде россияне предпочитают путешествовать не только в столицу и Петербург, но и в Ростов-на-Дону, Казань и Нижний Новгород. Вместе с тем, 77 процентов опрошенных заявили, что хотят воспользоваться горящими предложениями для отдыха на майские праздники, если им не удастся найти подходящий тур заранее.

При этом дома отдохнуть собираются только 15 процентов респондентов, а 85 процентов – намерены путешествовать, отмечает RT.

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