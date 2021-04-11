Стало известно, куда россияне хотят поехать на майские праздники

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Жители России поделились своими планами на отдых во время майских праздников. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

На данный момент 25 процентов заказов оформлено на авиабилеты в Москву, более 12 процентов – в Санкт-Петербург, пять процентов – в Симферополь, четыре процента – в Калининград.

При этом на поезде россияне предпочитают путешествовать не только в столицу и Петербург, но и в Ростов-на-Дону, Казань и Нижний Новгород. Вместе с тем, 77 процентов опрошенных заявили, что хотят воспользоваться горящими предложениями для отдыха на майские праздники, если им не удастся найти подходящий тур заранее.

При этом дома отдохнуть собираются только 15 процентов респондентов, а 85 процентов – намерены путешествовать, отмечает RT.

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