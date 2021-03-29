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Названы самые популярные железнодорожные направления на майские праздники
Фото: АГН Москва

Названы самые популярные железнодорожные направления на майские праздники

Елена Фролова

Туризм

Самой большой популярностью у россиян на приближающиеся майские праздники пользуется железнодорожное направление Москва — Санкт-Петербург. Стоимость билета в одну сторону составляет чуть более 2,2 тысячи рублей. Такая же цена наблюдалась и в 2019 году. Эти данные предоставил аналитический цент сервиса поездок и путешествий Tutu.ru.

Второе место в данном рейтинге занял маршрут Москва — Казань. Цена в столицу Татарстана увеличилась на 14 процентов и составляет немногим больше трех тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает поездка в Нижний Новгород. Путешествие туда из Москвы подорожало на 29 процентов. Билет в одну сторону стоит свыше 1,3 тысячи рублей. В пятерку востребованных направлений также вошли рейсы из столицы в Екатеринбург и Кисловодск, отмечают «Вести Подмосковья».

При этом уточняется, что в среднем цена за один железнодорожный билет на майские праздники составляет более 2,7 тысячи рублей.

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