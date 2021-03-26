Эксперт рассказал о подорожании отдыха на майские праздники

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Заметно подорожал отдых на майские праздники. Во сколько он может обойтись гражданам, рассказал директор туристической фирмы Сергей Ромашкин.

— В связи с эпидемиологическими условиями заграничные курорты, доступные россиянам, можно пересчитать по пальцам одной руки. Самой востребованной считается Турция. Предполагается, что с 1 апреля откроет свои границы Кипр, — сообщил Сергей Ромашкин.

По его словам, пока неоднозначные заявления делают власти Греции. На данный момент квота на число туристов из России составляет 500 человек в неделю. Возможно, что этот показатель расширится до четырех тысяч. Эксперт также перечислил Занзибар, Сейшелы и Мальдивы.

— Неделя отдыха в Турции с перелетом из Москвы составит около 50–60 тысяч рублей на двоих, если речь идет о четырех- и пятизвездочных отелях, — сообщил директор туристической фирмы.

Рост цен наблюдается и на отечественных курортах, отмечает телеканал «Мир 24». Как пояснил эксперт, среднее удорожание при этом гораздо ниже, чем за рубежом. Как правило, стоимость за проживание поднимают четырех- и пятизвездочные гостиницы, которых мало в зонах отдыха на территории России.

— Наш рынок — это трехзвездочные отели. Они повышают цены очень сдержанно — на четыре–шесть процентов, а вот гостиницы высшей «звездности» подняли цены на 10–15 процентов, может, даже больше, — объяснил Сергей Ромашкин.

Он подчеркнул, что среднее удорожание составляет восемь–девять процентов по сравнению с 2019 годом.

Источник: «Мир 24»

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