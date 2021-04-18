Стали известны самые популярные направления отдыха в России на майские праздники

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Опубликован список наиболее популярных направлений в России на майские праздники. Об этом стало известно в воскресенье, 18 апреля.

Больше всего спросом пользовался рейс из Москвы в Симферополь. С 2019 года средний чек билета в этом направлении вырос на четыре процента — с 6378 рублей до 6618 рублей в одну сторону.

В тройку самых популярных рейсов также вошли полеты из столицы в Сочи и Краснодар. Они по сравнению с 2019 годом подешевели на два и десять процентов, соответственно.

Большим спросом также пользуются рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Анапу, сообщает RT со ссылкой на данные сервиса «Туту.ру».

Ранее стала известна стоимость отдыха в Абхазии на майские праздники.

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