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Росавиация создала оперштаб для вывоза российских туристов из Турции
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Росавиация создала оперштаб для вывоза российских туристов из Турции

Анастасия Волоснова

Туризм

Росавиация создала оперштаб для организации вывоза россиян из Турции и подготовила графики вывозных рейсов из страны. Об этом рассказали в ведомстве.

В субботу, 17 апреля, прошло первое заседание оперштаба с участием представителей МИД России, Минтранса, Ростуризма, других ведомств и авиакомпаний. Встречу провел руководитель Росавиации Александр Нерадько.

На заседании специалисты оценили готовность авиакомпаний к вывозу российских туристов из Турции. Решено, что оперштаб будет регулярно предоставлять информацию о вывезенных и ожидающих выезд россиянах.

В ведомстве уточнили, что графики перелетов уже подготовлены. Количество рейсов можно будет увеличивать и корректировать при необходимости, подчеркнули в Росавиации.

— Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках «манифеста прерванного полета» (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой), — говорится в сообщении.

Авиакомпаниям рекомендовали увеличить число операторов кол-центров для своевременного ответа на запросы пассажиров. В Росавиации отметили, что вывоз российских туристов из Турции взяли на контроль, сообщили на сайте ведомства.

Ранее в Ростуризме предложили вывозить россиян из Турции за 10 тысяч рублей.

Читайте также: Ростуризм рассказал о мерах поддержки туристической отрасли

туристыТурцияавиация
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