Стала известна стоимость отдыха в Абхазии на майские праздники

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Одним из самых популярных направлений у российских туристов является Абхазия. Каждый год они совершают около пяти миллионов поездок в данном направлении. Сколько стоит отдых в этой стране на ближайшие майские праздники, рассказала президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.

Она напомнила, что ограничений для въезда на территорию страны нет. Не нужно сдавать тест на коронавирусную инфекцию и уходить на карантин по прибытии в страну.

— Вместе с тем в регионе нормализуется эпидемиологическая ситуация, а число зараженных уменьшается, поэтому карантин действует с послаблениями, — пояснила Анна Калягина.

При этом она добавила, что в Абхазии, как и в России, действует режим ношения масок, дезинфекции рук и соблюдения социальной дистанции. По словам эксперта, на майские праздники особенно востребованным станет религиозный туризм.

— В мае особой популярностью будут пользоваться города, в которых находятся древние храмы и церкви. Это связано с тем, что в начале мая будет праздноваться Светлая Пасха, — рассказала президент Абхазского союза туризма.

Помимо этого, во время праздников отдыхающие смогут посетить разные активности. В это время начинаются рафтинг-туры и первые походы. Как подчеркнула эксперт, большинство отелей предложат отдыхающим воспользоваться бассейнами с морской водой и подогреваемыми площадками для купания на открытом воздухе.

Приятно удивят россиян и цены на отдых, считает эксперт.

— Если иметь в виду тур, в который включены транспорт, проживание в отеле и несколько экскурсий, то он обойдется в пределах от 8,5 тысячи рублей. Это самый небольшой тур, — пояснила Анна Калягина.

По ее словам, стоимость отеля уровня «четыре звезды» на побережье составит от трех тысяч рублей в сутки с завтраком на двоих, отмечает Nation News. А вот номер в гостевых домах можно снять и за полторы тысячи рублей в сутки.

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