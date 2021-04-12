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«Риск достаточно велик»: что будет с курсом доллара и евро на майские праздники
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Риск достаточно велик»: что будет с курсом доллара и евро на майские праздники

Марина Найденкова

Экономика

Курс рубля может упасть на майские праздники. Против его укрепления работают глобальная экономическая нестабильность, риск санкций и последствия пандемии. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Согласно данным Московской биржи, доллар в понедельник, 12 апреля, стоит 77,35 рубля, а евро — 92,08 рубля.

— Риск того, что курс рубля упадет или останется неизменным, достаточно велик. Потому что, в принципе, сейчас против рубля работает и глобальная экономическая нестабильность. Потому что все ожидали достаточно быстрого восстановления после пандемии, на вакцины возлагались надежды, но мы видим, что они не оправдываются, — сказал он.

Григорьев отметил, что экономическая ситуация глобально не улучшается. Кроме того, существует риск санкций, который тоже негативно влияет на курс рубля.По его словам, российской экономике, независимо от глобальной, «будет достаточно сложно выбираться из ямы прошлого года». Из-за пандемии упали доходы бюджета, бизнеса и населения, а «расходы если и сократились, то не настолько сильно, насколько упали доходы».

— Если посмотреть на соотношение «рубль — доллар», просто оценить первый квартал этого года, рубль не укреплялся больше чем примерно 72,5 рубля за доллар, но опускался до 77,5. Примерно в этом диапазоне он и будет находиться. Мне кажется, что чаще будет находиться ближе к верхней границе. Если не возникнет какого-то заметно позитивного события… Тогда рубль стабилизируется, а ситуация может несколько укрепиться. Но не думаю, что это будет больше, чем ранее называли. Самый крепкий рубль был 72,5–73 рубля за доллар. Я не думаю, что он укрепится сильнее, — добавил Григорьев.

Также он отметил, что курс евро будет изменяться параллельно доллару. Ожидать резкого роста или падения стоимости валюты пока что не приходится.

— Где-то 86–87 был самый слабый евро в первом квартале. В последние дни — 91–92. Примерно в этом интервале и будет находиться, — сказал Григорьев.

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