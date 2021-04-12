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Инвесторы ожидают изменения цен на нефть после сделки между США и Ираном
Фото: pixabay.com

Инвесторы ожидают изменения цен на нефть после сделки между США и Ираном

Елена Фролова

Экономика

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшилась на 0,4 процента по состоянию на 11 часов утренних торгов 12 апреля на столичной бирже. В результате цена черного золота достигла отметки 62,7 доллара за баррель.

При этом накануне стоимость топлива увеличилась на 0,35 процента. Как отмечают экономисты, с 7 апреля сырьевой рынок находится в узком ценовом диапазоне при отсутствии значимых макроэкономических новостей. Поэтому пока эксперты наблюдают баланс между покупателями и продавцами.

Однако на котировки черного золота негативно повлиял отчет нефтяной компании Baker Hughes из США. В этом документе говорится, что число активных буровых установок на территории Соединенных Штатов увеличено с 430 до 432 единиц. В результате вырос объем добычи углеводородов, а также увеличены поставки на сырьевом рынке.

Поэтому инвесторы особенно опасаются ослабления ограничений ОПЕК, которые должны произойти в мае. Считается, что негативным фактором для стоимости нефти станет фактическое наращивание добычи сырья, отмечает «Экономика сегодня». Кроме того, ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд сообщил, что картель готов к возврату квоты на прежний уровень, если это будет необходимо. Но подобные действия могут быть встречены отказом со стороны других стран — участниц организации.

Помимо этого, отрицательное воздействие могут оказать переговоры по ядерной сделке, которые продолжают вести власти Ирана и Соединенных Штатов в Вене. Очередная встреча по данному вопросу намечена на 14 апреля. Прогресс в этом вопросе даст возможность Тегерану нарастить добычу нефти для ее реализации в Азиатском регионе. Кстати, там власти Ирана уже заключили соглашение с Китаем на 400 миллиардов долларов.

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