Названы причины ослабления курса рубля

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Курс рубля снизился по отношению к доллару и евро 7 апреля. О том, что могло повлиять на ослабление позиций российской валюты, рассказал советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов.

Во время торгов на Московской бирже в среду вырос курс евро: впервые с февраля валюта превысила отметку в 92 рубля. Тем временем американская валюта установила рекорд впервые с ноября, поднявшись до 78 рублей. Курс рубля слабеет уже несколько дней. На это влияют две группы факторов.

— Во-первых, это фундаментальные факторы. В данном случае основной причиной, конечно же, является снижение цены на нефть, — подчеркнул Сергей Улатов.

По его словам, снижение стоимости черного золота можно связать с договоренностями стран ОПЕК+ по увеличению добычи в мае–июне на два миллиона баррелей в сутки. На данную ситуацию еще оказывает влияние рост неопределенности в связи с рисками очередной волны пандемии COVID-19, отмечает телеканал «360».

Второй группой эксперт обозначил спекулятивные факторы, где основным оказалось усиление санкционной риторики в отношении РФ на фоне нарастания геополитической напряженности.

Также дополнительное влияние на курс рубля оказывает рост объема покупки валюты со стороны Центробанка России для пополнения Фонда национального благосостояния. При этом структура резервов была изменена регулятором, отмечает «Экономика сегодня». Таким образом, доля доллара и евро снижена до 35 процентов, а инвестиции вместо этого направляются в японскую иену (пять процентов) и китайский юань (15 процентов).

Эксперты также считают, что главной опасностью для российской валюты в настоящее время стало нарастание потенциальной паники среди участников рынка, так как доллар приближается к психологической отметке в 80 рублей. Из-за эмоций инвесторы могут начать скупать доллар, что в свою очередь приведет к резкому росту котировок.

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