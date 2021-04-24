Число введенных вакцин от COVID-19 в мире превысило миллиард доз

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Людям по всему миру ввели более миллиарда доз вакцин от коронавируса. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщило AFP.

Согласно данным агентства, в 207 странах мира ввели 1 002 938 540 доз вакцин от COVID-19. По темпам вакцинации лидерами являются Китай и Индия. На эти две страны приходится 58 процентов прививок.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили смертельную опасность коронавируса для переболевших.

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