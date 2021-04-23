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Ученые обнаружили смертельную опасность коронавируса для переболевших
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Ученые обнаружили смертельную опасность коронавируса для переболевших

Никита Абрамов

Здоровье

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что переболевшие COVID-19, особенно с невыраженными симптомами, имеют повышенный риск смерти в течение шести месяцев после установки диагноза.

Согласно результатам исследований, вероятность смерти увеличивается в зависимости от тяжести заболевания. Эффекты от коронавируса могут проявляться в течение долгих лет. Ученые считают, что таким людям требуется комплексная помощь специалистов.

Эксперты отметили, что риск смерти в первые шесть месяцев повышен на 60 процентов в сравнении с людьми, которые не болели коронавирусом. Также они подчеркнули, что длительный эффект COVID-19 опасен тем, что может поражать все системы в организме.

Исследование проводилось на основе анализа данных 87 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, пишет журнал Nature.

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