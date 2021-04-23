Попова заявила, что в России есть британский и южноафриканский штаммы COVID-19

Фото: Пресс-служба Совфеда

В России распространяются британский и южноафриканский штаммы COVID-19, однако не так масштабно, как в некоторых странах. Об этом в пятницу, 23 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— На сегодняшний день мы обнаруживаем и британский, и южноафриканский штамм. Распространение в РФ тоже есть, но не такое выраженное, как, например, в Германии, — цитирует Попову РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России. По ее словам, РФ вышла на плато по заболеваемости COVID-19.

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