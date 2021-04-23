Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Попова заявила, что в России есть британский и южноафриканский штаммы COVID-19
Фото: Пресс-служба Совфеда

Попова заявила, что в России есть британский и южноафриканский штаммы COVID-19

Никита Абрамов

Здоровье

В России распространяются британский и южноафриканский штаммы COVID-19, однако не так масштабно, как в некоторых странах. Об этом в пятницу, 23 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— На сегодняшний день мы обнаруживаем и британский, и южноафриканский штамм. Распространение в РФ тоже есть, но не такое выраженное, как, например, в Германии, — цитирует Попову РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России. По ее словам, РФ вышла на плато по заболеваемости COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Иммунолог оценил вероятность третьей волны коронавирусной инфекции

РоспотребнадзорАнна Поповакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в