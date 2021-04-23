Анна Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Ситуация с коронавирусной инфекцией в России достаточно стабильная. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, в целом можно говорить о том, что Россия вышла на определенное плато по заболеваемости коронавирусом. В течение марта еженедельное снижение заболеваемости было 10–13 процентов.
— Сегодня этот процент меньше, и практически мы вышли на определенное плато в целом по стране, — цитирует Попову РИА Новости.
Она подчеркнула, что еженедельное число зараженных коронавирусом из расчета на 100 тысяч населения составляет в России 41,6. Этот показатель является достаточно невысоким.
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