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Анна Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Анна Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Кирилл Николаев

Здоровье

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России достаточно стабильная. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в целом можно говорить о том, что Россия вышла на определенное плато по заболеваемости коронавирусом. В течение марта еженедельное снижение заболеваемости было 10–13 процентов.

— Сегодня этот процент меньше, и практически мы вышли на определенное плато в целом по стране, — цитирует Попову РИА Новости.

Она подчеркнула, что еженедельное число зараженных коронавирусом из расчета на 100 тысяч населения составляет в России 41,6. Этот показатель является достаточно невысоким.

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РоспотребнадзорАнна Поповакоронавирус
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