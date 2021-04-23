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Иммунолог оценил вероятность третьей волны коронавирусной инфекции
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Иммунолог оценил вероятность третьей волны коронавирусной инфекции

Елена Фролова

Здоровье

Вероятность наступления третьей волны COVID-19 оценил иммунолог Анатолий Суслов. По его мнению, эпидемиологическая ситуация будет зависеть от мутаций нового вируса.

— Интенсивность заболеваемости зависит от того, какие мутации у нас будут распространяться. Если не будет новых опасных видов, то может она будет слабее, — пояснил эксперт.

Он также добавил, что в этом вопросе нельзя не учитывать масштабную вакцинацию и число уже переболевших людей. По его мнению, можно предположить, что при условии отсутствия острой вспышки какого-либо штамма, третья волна будет слабой, отмечает Nation News.

— В настоящий момент в Израиле и Великобритании после вакцинации значительной части населения ограничения снимаются. Так что для послабления нужно провакцинировать более 70 процентов жителей нашей страны, — пояснил Анатолий Суслов.

По его мнению, не нужно откладывать прививку на осень. Чем раньше человек сделает прививку, тем лучше.

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вакцинацияиммунологиякоронавирус
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