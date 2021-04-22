Греф заявил, что Россия не сможет избежать третьей волны COVID-19

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Россия не сможет избежать третьей волны коронавируса. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, сила новой волны коронавируса будет зависеть от количества россиян, прошедших вакцинацию. Греф отметил, что страна находится на высоком уровне по количеству привитых от COVID-19.

— Ни одной стране не удалось ее избежать. Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск, — заявил Греф.

По его мнению, третья волна станет не такой масштабной, как первая или вторая. Греф добавил, что сам он уже вакцинировался от коронавируса, пишет РБК.

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