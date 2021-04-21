Песков рассказал о самочувствии Путина после второй прививки от коронавируса

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин после второй прививки от коронавируса чувствует себя хорошо, у него обычное рабочее состояние. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 21 апреля.

— Хорошее. Рабочее обычное состояние, — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о состоянии президента после получения второго компонента вакцины от коронавируса.

Владимир Путин вечером 23 марта получил первый укол вакцины от коронавируса. В среду, 14 апреля, президенту сделали второй запланированный укол препарата.

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