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Песков рассказал о самочувствии Путина после второй прививки от коронавируса
Фото: Администрация президента РФ

Песков рассказал о самочувствии Путина после второй прививки от коронавируса

Виктория Родимкина

Общество

Президент России Владимир Путин после второй прививки от коронавируса чувствует себя хорошо, у него обычное рабочее состояние. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 21 апреля.

— Хорошее. Рабочее обычное состояние, — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о состоянии президента после получения второго компонента вакцины от коронавируса.

Владимир Путин вечером 23 марта получил первый укол вакцины от коронавируса. В среду, 14 апреля, президенту сделали второй запланированный укол препарата.

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