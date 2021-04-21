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Коронавирус не побежден. О чем просил Путин россиян в послании СФ
Фото: ТАСС

Коронавирус не побежден. О чем просил Путин россиян в послании СФ

Иван Юминов

Здоровье

Президент России Владимир Путин призвал граждан вакцинироваться от коронавируса. Об этом глава государства заявил во время послания Федеральному собранию в среду, 21 апреля.

— Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет, — подчеркнул российский лидер.

Каждый россиянин должен иметь возможность сделать прививку, чтобы коллективный иммунитет к COVID-19 был сформирован к осени, рассказал глава государства.

— Еще раз обращаюсь к гражданам России. Дорогие мои, нельзя терять бдительности. Прошу вас беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб, — сообщил президент.

Наконец, Путин призвал держать под контролем все рубежи страны, чтобы предотвратить распространение коронавируса извне.

Путин призвал всех граждан сделать прививку / Видео: Telegram-канал«Вы слушали маяк»

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