Глава Роспотребнадзора согласилась с позицией ВОЗ о прививках от COVID-19

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Вакцинация от коронавирусной инфекции не должна быть условием выдачи разрешения на въезд в ту или иную страну. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что этой точки зрения придерживается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

— Это позиция Всемирной организации здравоохранения, я не вижу оснований к ней не прислушиваться на сегодняшний день, — цитирует Попову РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России достаточно стабильная. По словам Поповой, в целом можно говорить о том, что Россия вышла на определенное плато по заболеваемости коронавирусом.

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