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Глава Роспотребнадзора согласилась с позицией ВОЗ о прививках от COVID-19
Фото: roscongress / Антон Балашов

Глава Роспотребнадзора согласилась с позицией ВОЗ о прививках от COVID-19

Кирилл Николаев

Здоровье

Вакцинация от коронавирусной инфекции не должна быть условием выдачи разрешения на въезд в ту или иную страну. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что этой точки зрения придерживается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

— Это позиция Всемирной организации здравоохранения, я не вижу оснований к ней не прислушиваться на сегодняшний день, — цитирует Попову РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России достаточно стабильная. По словам Поповой, в целом можно говорить о том, что Россия вышла на определенное плато по заболеваемости коронавирусом.

Читайте также: Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России может осложниться

РоспотребнадзорВОЗАнна Попова
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