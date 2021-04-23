Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России может осложниться

Фото: Правительство РФ

Ситуация с коронавирусом в России может осложниться. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 23 апреля.

— Эпидпроцесс по новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации на сегодняшний день остается стабильным... Мы в течение ряда недель видим замедление темпа в снижении. Если в марте было минус 13 процентов в неделю, то сейчас это меньше одного процента за последние три недели, — рассказала руководитель ведомства.

В некоторых регионах страны темпы снижения заболеваемости полностью остановились. Есть тенденция к тому, что ситуация с коронавирусом в России может осложниться, приводит слова Поповой РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что москвичи смогут привиться от COVID-19 в четырех ТЦ на выездах из города.

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