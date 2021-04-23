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Москвичи смогут привиться от COVID-19 в четырех ТЦ на выездах из города
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут привиться от COVID-19 в четырех ТЦ на выездах из города

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Жители города смогут сделать вакцину от коронавируса в четырех торговых центрах (ТЦ) на выездах из столицы. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 23 апреля.

— Впереди майские праздники, в эти дни многие традиционно выезжают на дачу, по пути заезжая в торговые центры на выездах из города. В четырех таких центрах сегодня (23 апреля — прим. «ВМ») начали работу выездные бригады вакцинации от коронавируса, — рассказала заммэра.

В течение нескольких недель число ТЦ, в которых можно будет привиться, увеличится.

Возможность вакцинироваться есть уже в торговом комплексе «Садовод» (14-й километр МКАД, улица Верхние Поля), гипермаркете «Глобус» (поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, дом 61, строение 1), в ТРЦ «МЕГА Теплый Стан» (Калужское шоссе, 21-й километр), а также в «Леруа Мерлен» (село Юдино, дом 55), отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что ВОЗ и EMA начнут инспекцию производственных практик «Спутника V» с 10 мая.

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Анастасия Раковапункты вакцинациикоронавирус
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