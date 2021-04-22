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ВОЗ и EMA начнут инспекцию производственных практик «Спутника V» с 10 мая
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

ВОЗ и EMA начнут инспекцию производственных практик «Спутника V» с 10 мая

Никита Абрамов

Внешняя политика

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) с 10 мая 2021 года начнут инспекцию производственной практики вакцины от коронавируса «Спутник V» в России. Об этом стало известно в четверг, 22 апреля.

— В апреле совместная группа EMA/ВОЗ проводит проверки надлежащей клинической практики. Предполагается, что проверки на месте надлежащей производственной практики будут проводиться с 10 мая по первую неделю июня — в даты, согласованные с производителем, — рассказал представитель ВОЗ.

Кроме того, в организации уточнили, что НИЦ Гамалеи до сих пор продолжают посылать информацию в ВОЗ, пишет РИА Новости.

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вакцинаВОЗ«Спутник V»
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