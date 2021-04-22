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Британский штамм COVID-19 зафиксировали в Киргизии
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Британский штамм COVID-19 зафиксировали в Киргизии

Анастасия Волоснова

В мире

В Киргизии появились пациенты с британским штаммом коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Уточняется, что образцы анализов пациентов с COVID-19 будут изучать российские специалисты. Углубленное филогенетическое исследование проведут в новосибирском Государственном научном Центре вирусологии и эпидемиологии «Вектор».

— По результатам данного исследования установлено, что среди больных в Кыргызской Республике циркулируют штаммы «Британия» (новый штамм), Индии (новый вариант), ЮАР (старый вариант) и Российской Федерации, — отметили в пресс-службе.

В настоящее время в Киргизии выявлено более 93 тысяч пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в стране скончались более 1,5 тысячи пациентов с COVID-19.

Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» эффективен от всех штаммов COVID-19.

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