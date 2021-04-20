Гинцбург: «Спутник V» эффективен против всех штаммов COVID-19

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Вакцина «Спутник V» эффективна против всех известных штаммов коронавируса. Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург во вторник, 20 апреля.

— Против всех мутаций, которые у всех на слуху, — это британский, южноафриканский, бразильский штаммы — сыворотка, которая получается от вакцинированных «Спутником V», проверялась, в частности, в нашем институте. И можно сегодня точно заявить, что «Спутник V» защищает от тех известных штаммов, которые циркулируют в мире, приобрели эпидемиологический потенциал и в результате мутаций сумели распространиться в человеческой популяции, — рассказал специалист в эфире Первого канала.

Гарантий о том, что вакцина сможет защитить и от дальнейших штаммов, Гинцбург давать не стал.

Ранее сообщалось о том, что иностранцев будут выборочно тестировать на COVID-19 в аэропортах России.

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