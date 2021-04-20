Глава Центра Гамалеи рассказал, когда уровень антител к COVID-19 может снизиться

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Уровень антител может уменьшиться, если сделать вторую прививку от коронавируса через две недели, а не через три. Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург во вторник, 20 апреля.

— Если мы снизим промежуток до 14 дней, то понизим уровень протективных антител, — рассказал он в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось о том, что прибывающих из-за рубежа россиян обязали дважды сдавать тест на COVID-19.

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