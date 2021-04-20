Прибывающих из-за рубежа россиян обязали дважды сдавать тест на COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Роспотребнадзор обязал россиян, которые возвращаются в страну после 1 мая, дважды сдавать тест на COVID-19. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 20 апреля.

— Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию Российской Федерации... необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации, — говорится в документе на сайте.

Отмечается, что результаты тестов необходимо будет загрузить на портал «Госуслуги».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня. В этот же период российским туроператорам рекомендовано не продавать путевки в страну. Власти РФ будут следить за эпидемиологической ситуацией в Турции и проинформируют россиян о том, когда они смогут вновь покупать туры в эту страну. При этом будут сохранены два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.

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