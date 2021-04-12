Россия прекратит авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник, 12 апреля.

В этот же период туроператорам рекомендовано не продавать путевки в страну, отметила Голикова. Власти будут следить за эпидемиологической ситуацией в Турции и проинформируют россиян, если они смогут вновь покупать туры в эту страну. При этом будут сохранены два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно, отмечает РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла о том, что большинство штаммов COVID-19 привезено в Россию из Турции.

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