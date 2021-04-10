«Едут на заклание»: Онищенко призвал россиян отказаться от отдыха в Турции

Фото: Пресс-служба Госдумы

Российских туристов не должно заботить, открыты ли границы между нашим государством и Турцией. Желающим отдохнуть на турецких курортах стоит решить, хотят ли они заразиться коронавирусом за свои же деньги. Такую точку зрения в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее СМИ сообщили, что Россия может ограничить перелеты в Турцию из-за ситуации с коронавирусом. Однако на данный момент решение затрагивает только регулярные и чартерные рейсы.

— Какая разница: открыты или закрыты границы? Вы сами должны определиться, хотите ли вы за свои деньги заработать болезнь, потерять близких (особенно старших), а потом лечиться, может быть, всю жизнь, — заявил Онищенко.

По его словам, российские туристы едут в Турцию «на заклание» и не понимают этого. Как правило, сами приезжие создают иллюзию того, что турецкие курорты процветают и готовы предоставить им хороший сервис. Однако такое мнение ошибочно, считает эксперт.

— Туристический кластер Турции, который когда-то вызывал восхищение, потерян и разрушен. У них нет денег: то, что было раньше, рассыпалось, а персонал разбежался. Там уже нет даже минимального сервиса, который кто-то может помнить, — высказался Онищенко.

Вот почему, по мнению эксперта, российским туристам нет необходимости рисковать своим здоровьем. Гораздо лучше отдать предпочтение отечественным курортам Черноморского побережья, добавил эпидемиолог.

— Не надо туда ехать! Почему вас вообще волнует, летают ли туда самолеты? Туда силком никого не тянут. Надо быть дома! Неужели мы за этот год так ума и не набрались? Для чего туда лететь? Коронавирус привезти? — сказал эксперт.

Единственное исключение, по мнению Онищенко, составляют люди, которые едут в Турцию с бизнес-целями. Эксперт предположил, что они уже наверняка сделали прививку от COVID-19 и не будут лишний раз «шататься по фастфудам».

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