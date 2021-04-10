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СМИ назвали сроки введения ограничений на полеты в Турцию
Фото: pixabay.com

СМИ назвали сроки введения ограничений на полеты в Турцию

Татьяна Плотникова

Общество

Российские власти могут ограничить авиасообщение с Турцией с 12 апреля. Об этом в пятницу, 9 апреля, рассказали источники в Министерстве транспорта РФ, а также в двух крупных компаниях-туроператорах.

По словам источников, ограничение может затронуть прежде всего чартерные рейсы при частичном сохранении грузопассажирских вывозных рейсов. Помимо этого не исключается введение двухнедельного карантина для прибывающих из Турции.

С другой стороны, источники полагают, что полного прекращения авиасообщения между Россией и Турцией не будет.

Предположительно, ограничения на полеты в Турцию, в случае их введения, будут действовать в течение месяца, пишут «Известия».

Официальное подтверждение или опровержение данных сообщений не поступало.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости новых мер против волны COVID-19 из Европы.

Вслед за этим появились сообщения, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса обсудит на заседании с участием Министерства транспорта, Росавиации и Роспотребнадзора вопрос ограничения полетов в Турцию.

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