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Мишустин заявил о необходимости новых мер против волны COVID-19 из Европы
Фото: Правительство РФ

Мишустин заявил о необходимости новых мер против волны COVID-19 из Европы

Иван Юминов

Здоровье

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости принятия мер для того, чтобы новая волна коронавируса из Европы не пришла в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства в пятницу, 9 апреля.

— Мы в постоянном режиме мониторим динамику распространения инфекции. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших, и, конечно, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам, — заявил Мишустин.

Дополнительную угрозу представляет и то, что многие россияне отправятся за рубеж во время майских праздников, приводит его слова сайт ведомства.

Ранее сообщалось о том, что ВОЗ ожидает от России дополнительную информацию о «Спутнике V».

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