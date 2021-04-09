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Москвичи смогут привиться от COVID-19 во всех флагманах «Мои документы» с 12 апреля
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москвичи смогут привиться от COVID-19 во всех флагманах «Мои документы» с 12 апреля

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Новоясеневский проспект, 1 Карта всех событий

Москвичи смогут привиться от коронавируса во всех шести флагманских центрах госуслуг «Мои документы» с 12 апреля. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что с января 2021 года бригада вакцинации уже работала во флагмане в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити» в центре Москвы.

— Возобновит свою работу прививочная бригада во флагмане ЮАО в торговом центре Columbus. Принимать горожан начнут во флагманах ЮЗАО, ЮВАО, САО и ВАО в торговых центрах «Спектр», «Город», «Метрополис» и «Щелковский». Это позволит пройти вакцинацию комфортно и удобно еще большему количеству горожан, которые ежедневно приходят в центры госуслуг для решения своих вопросов, — пояснила заммэра.

Анастасия Ракова отметила, что бригады вакцинации будут делать прививки во флагманах на постоянной основе. Вакцинацию будут проводить с соблюдением всех антиковидных требований. Уточняется, что москвичи смогут привиться от коронавируса бесплатно и без предварительной записи, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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