Московские доноры сдали более 13 тонн плазмы с антителами к COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московские доноры сдали более 13 тонн плазмы с антителами к коронавирусу. Об этом рассказал главный трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов.

В ноябре 2020 года пациентов с COVID-19 стали официально лечить с помощью трансфузий антиковидной плазмы. Буланов уточнил, что метод был включен в единый стандарт лечения пациентов в московских стационарах.

— На сегодняшний день донорами сдано более 13 тонн плазмы. Наши партнеры в этой программе — 20 тысяч доноров, из которых 3000 сдавали плазму повторно, — приводит РИА Новости слова Буланова.

Ранее стало известно, что более 430 литров плазмы использовали для лечения пациентов с COVID-19 в Подмосковье.

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