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Россия и Германия начали обсуждать закупку «Спутника V»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия и Германия начали обсуждать закупку «Спутника V»

Никита Абрамов

Внешняя политика

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал обсуждать с представителями правительства Германии вопрос покупок российского препарата от коронавируса «Спутник V». Об этом в четверг, 8 апреля, сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.

— РФПИ начал обсуждения с представителями правительства Германии по поводу закупки вакцины «Спутник V» для Германии, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ряд регионов Германии готовы обсуждать поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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Читайте также: РФПИ попросил Словакию вернуть «Спутник V» из-за нарушения контракта

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