Россия и Германия начали обсуждать закупку «Спутника V»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал обсуждать с представителями правительства Германии вопрос покупок российского препарата от коронавируса «Спутник V». Об этом в четверг, 8 апреля, сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.

— РФПИ начал обсуждения с представителями правительства Германии по поводу закупки вакцины «Спутник V» для Германии, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ряд регионов Германии готовы обсуждать поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

BREAKING: Russian Direct Investment Fund has started discussions with the German government representatives on the advanced purchase agreement of Sputnik V for Germany. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 8, 2021

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: РФПИ попросил Словакию вернуть «Спутник V» из-за нарушения контракта