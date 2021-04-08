Несколько регионов ФРГ готовы обсуждать поставки и производство «Спутника V»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Федеральные земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания и Бранденбург сообщили о готовности начать переговоры с Россией по поводу поставок и производства вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом стало известно в четверг, 8 апреля.

В регионе Рейнланд-Пфальц считают, что поставками должно заниматься федеральное правительство, однако там были бы рады сертификации этой вакцины в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

В свою очередь глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что вопрос о применении «Спутника V» в Германии напрямую связан с сертификацией в ЕМА. Также министр здравоохранения федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Гарри Главе сообщил о том, что в Россию направлено предложение о заключении предварительного договора на покупку около 1 миллиона доз «Спутника V», пишет РИА Новости.

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