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Несколько регионов ФРГ готовы обсуждать поставки и производство «Спутника V»
Фото: Пресс-служба Совфеда

Несколько регионов ФРГ готовы обсуждать поставки и производство «Спутника V»

Никита Абрамов

Внешняя политика

Федеральные земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания и Бранденбург сообщили о готовности начать переговоры с Россией по поводу поставок и производства вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом стало известно в четверг, 8 апреля.

В регионе Рейнланд-Пфальц считают, что поставками должно заниматься федеральное правительство, однако там были бы рады сертификации этой вакцины в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

В свою очередь глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что вопрос о применении «Спутника V» в Германии напрямую связан с сертификацией в ЕМА. Также министр здравоохранения федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Гарри Главе сообщил о том, что в Россию направлено предложение о заключении предварительного договора на покупку около 1 миллиона доз «Спутника V», пишет РИА Новости.

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вакцинаГермания«Спутник V»
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