Европейский регулятор хочет внести тромбозы в список побочных эффектов АstraZeneca

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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) допускает возможность возникновения тромбозов из-за вакцины от коронавируса АstraZeneca. Об этом в среду, 7 апреля, сообщила пресс-служба EMA.

— Комитет по безопасности PRAC сегодня пришел к выводу, что необычные тромбы с низким содержанием тромбоцитов должны быть внесены в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria (ранее известной как вакцина AstraZeneca), — говорится в сообщении EMA.

Медицинским работникам и пациентам напомнили в регуляторе, что в очень редких случаях после прививания препаратом AstraZeneca могут образовываться тромбы. Однако в EMA подчеркнули, что польза от вакцины превышает возможные риски.

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