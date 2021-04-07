Путин: Все больше людей хотят сделать прививку российской вакциной от COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин заявил, что по мере продолжения прививочной кампании все больше людей изъявляют желание вакцинироваться российским препаратом. Глава государства озвучил это на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

— По мере этой прививочной кампании все больше и больше людей хотят сделать эту прививку, — цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 «Спутник V». Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас в стране производят еще две вакцины: «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН и «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор».

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что производство российских вакцин от коронавируса раскручивается.

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