Путин заявил, что производство российских вакцин от COVID-19 раскручивается

Фото: Администрация президента РФ

Производство российских препаратов от коронавируса раскручивается. Об этом в среду, 7 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

Также он уточнил, что объем производства вакцин сопоставим с потребностью в стране.

— У нас производство (вакцин) раскручивается... Объем производства у нас сопоставим с потребностью внутри страны, — рассказал Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве. По словам главы РФ, количество желающих вакцинироваться совпадает с объемом производства вакцин, а количество предложений даже немного перевешивает, пишет РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что в РФ есть все предпосылки к тому, что к осени сформируется коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции.

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