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Бавария закупит 2,5 миллиона доз «Спутника V», если его одобрит EMA
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Бавария закупит 2,5 миллиона доз «Спутника V», если его одобрит EMA

Никита Абрамов

Внешняя политика

Бавария купит 2,5 миллиона доз российского препарата от коронавируса «Спутник V», в случае его одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA). Об этом в среду, 7 апреля, рассказал премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

Со слов Зёдера, предполагаемая покупка возможна в июле 2021 года.

— Мы подготовили предварительный контракт, который будет подписан позже с фирмой в Иллертиссене. Речь идет о поставках «Спутника». Если «Спутник» будет зарегистрирован в Европе, тогда Бавария с помощью этой фирмы в Иллертиссене получит дополнительные дозы, — цитирует Зёдера РИА Новости.

Ранее премьер-министр Баварии сообщил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» могут производить в республике после ее одобрения властями Германии.

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коронавирусБавария«Спутник V»
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