Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Гинцбург заявил, что созданной за год вакцины не хватит для победы над COVID-19
Фото: Youtube / RT Россия

Гинцбург заявил, что созданной за год вакцины не хватит для победы над COVID-19

Никита Абрамов

Общество

Всему миру за год не удалось создать нужного количества вакцины от COVID-19 для победы над пандемией. Об этом в среду, 7 апреля, заявил директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург.

— Если все мощности мировые, которые занимаются выпуском иммунобиологических препаратов в Соединенных Штатах, в Европе, в России, по всему миру, сориентировать сейчас на производство одной вакцины — идеальная картинка — то за год все равно в лучшем случае будет выпущено 12–15 процентов от того, что необходимо, чтобы победить пандемию, — рассказал Гинцбург на заседании комиссии по проблемам соотечественников за пределами РФ.

Директор НИЦ имени Гамалеи отметил, что необходимо победить пандемию не в рамках одного государства, а по всей планете.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ВОЗ надеется на включение вакцин от COVID-19 из России в систему организации

пандемиякоронавирусАлександр Гинцбург
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Доля
Сергей Доля

Кажется, пора валить... в Ижевск

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жить в интернете лучше, чем в реальной жизни

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет примет: почему суеверия больше не актуальны

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Ветераны в ярости: кого и чем обидела Манижа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Все мнения
О проекте
Читайте нас в