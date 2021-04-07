Гинцбург заявил, что созданной за год вакцины не хватит для победы над COVID-19

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Всему миру за год не удалось создать нужного количества вакцины от COVID-19 для победы над пандемией. Об этом в среду, 7 апреля, заявил директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург.

— Если все мощности мировые, которые занимаются выпуском иммунобиологических препаратов в Соединенных Штатах, в Европе, в России, по всему миру, сориентировать сейчас на производство одной вакцины — идеальная картинка — то за год все равно в лучшем случае будет выпущено 12–15 процентов от того, что необходимо, чтобы победить пандемию, — рассказал Гинцбург на заседании комиссии по проблемам соотечественников за пределами РФ.

Директор НИЦ имени Гамалеи отметил, что необходимо победить пандемию не в рамках одного государства, а по всей планете.

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