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ВОЗ надеется на включение вакцин от COVID-19 из России в систему организации
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

ВОЗ надеется на включение вакцин от COVID-19 из России в систему организации

Анастасия Волоснова

Здоровье

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили надежду на включение российских вакцин от коронавируса в систему данного учреждения. Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в среду, 7 апреля.

Она также поблагодарила Россию за доступность вакцины в Сербии, которая является родной страной Вуйнович.

— В стране зарегистрированы три вакцины, мы надеемся, что через систему Всемирной организации здравоохранения и сертификации будем свидетелями того, что это будет включено и в систему ВОЗ, — приводит РИА Новости слова Вуйнович.

Ранее глава «Вектора» оценил эффективность «ЭпиВакКороны» против новых штаммов COVID-19.

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