Глава «Вектора» оценил эффективность «ЭпиВакКороны» против новых штаммов COVID-19

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» эффективно борется с британским и южноафриканским штаммом коронавируса. Об этом рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов в эфире радиостанции «Вести ФМ».

По его словам, иммунитет к коронавирусу образуется у 94 процентов привитых вакциной «ЭпиВакКорона».

— Против всех известных, которые сейчас есть, — и британского, и южноамериканского, и южноафриканского — это работает, — отметил Семенов.

Ранее сообщалось, что запас вакцины от коронавируса в Москве составляет около миллиона доз.

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