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Запас вакцины от коронавируса в Москве составляет около миллиона доз
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Запас вакцины от коронавируса в Москве составляет около миллиона доз

Виктория Родимкина

Город

В столице запас вакцины от коронавирусной инфекции составляет около миллиона доз первого и второго компонентов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы в среду, 7 апреля.

Уточняется, что столица сможет удовлетворить весь спрос на вакцинацию от коронавируса.

— На сегодняшний день в Москве запас составляет около миллиона доз первого и второго компонентов и регулярно пополняется, — отметили в сообщении.

В депздраве добавили, что в городе приняты все меры для проведения вакцинации от COVID-19. Все желающие горожане могут посетить прививочные пункты. В столице работают также выездные бригады по вакцинации, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

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